Taklukkan Young Guns Malaysia, Ahsan/Hendra Juara All England Open 2019, 'It's Truly a Miracle' 

TRIBUN-TIMUR.COM-Pasangan pebulutangkis, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil merebut gelar juara All England Open 2019, Minggu (10/3/2019).

Gelar juara tersebut diraih The Daddies julukan Ahsan/Hendra usai membungkam The Young Guns dari Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wooi Yik dengan skor 11-21, 21-14, dan 21-12.

Laga Final All England Open 2019 berlangsung di Arena Birmingham, London, Inggris.

Pasangan Ahsan/Hendra menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang mampu membawa pulang trofi kemenangan.

Bagi Hendra, gelar All England kedua yang mereka raih bagaikan sebuah keajaiban. Sebelumnya, mereka juga juara pada tahun 2014.

Melalui akun instagramnya, Hendra mengakui mereka sudah tak muda lagi. Ditambah cedera yang ia alami di babak semifinal menjadikan laga final kian terasa berat.

Selama pertandingan, Hendra mengatakan, tak memikirkan cedera yang ia alami. Ia hanya fokus pada

"If it wasn't God's grace and all of you who never stop believe in us and pray for us, I believe that we won't be able to go through this all england and win. For us, it's truly a miracle. Thanks God n thank you all,"tulis Hendra.

Hendra mengaku bersyukur setelah lima tahun berlalu, mereka bisa kembali meraih gelar juara All England Open.

"Kami berterimakasih kepada para pendukung. Mereka memberi dukungan suara yang sangat keras dan mereka juga berdoa buat kami," kata Hendra.