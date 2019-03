Professor Guest Lecture, FKG Unhas Hadirkan Tiga Profesor dari Taiwan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin (FKG Unhas) menggelar kuliah tamu oleh tiga ahli dari Tapei Medical University dan China Medical University.

Acara bertajuk Professor Guest Lecture ini berlangsung Senin, (11/3/2019) pukul 09.30 WITA bertempat di Ruang Molar, FKG Unhas Tamalanrea.

Nara sumber yang hadir masing-masing Prof Keng-Liang Ou PhD, dari Faculty of Dentistry, Taipei Medical University, Taiwan, dengan kuliah berjudul: "Digital Technology in Dental Application". Prof Ou memaparkan perkembangan teknologi terbaru dalam bidang kesehatan gigi yang berkembang dewasa ini.

Pembicara lainnya adalah Prof Wells Sung PhD dari China Medical University Hospital, Taiwan, yang memaparkan tentang "Study of Titanium Implant with Nanoporous Titanium Oxide Film by Plasma Treatment".

Sementara pembicara ketiga yaitu Prof. Chung-Ming Liu, Ph.D, dari School of Dentistry, China Medical University, Taiwan. Prof. Liu membawakan kuliah berjudul "Plasma Technology of Air Purification Solution for Medical System".

Usai kuliah umum, dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara FKG Unhas dengan China Medical University dan penyerahan sumbangan dari China Medical University untuk FKG Unhas.

Bantuan berupa bahan penelitian (dental implant dan bone graft) serta alat sterilisasi udara (plasma air purification) ini diterima oleh Dekan FKG Unhas, drg Muhammad Ruslin MKes SpBM(K) PhD.

Penyerahan sumbangan ini turut disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Unhas, Prof. dr M Nasrum Massi PhD.

drg Muhammad Ruslin menjelaskan bantuan ini sangat bermanfaat bagi institusi yang dipimpinnya. Bahan penelitian akan dimanfaatkan oleh dokter residen dalam penyelesaian thesis.

Sementara alat sterilisasi udara ini selanjutnya akan kami teruskan ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas untuk pemanfaatan lebih lanjut," kata drg. Ruslin.

drg Ruslin yang belum lama dilantik sebagai Dekan FKG Unhas ini menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan terus mengembangkan kolaborasi internasional untuk meningkatkan reputasi Unhas.

"Kami ingin menjadi bagian dalam upaya mendorong Unhas menjadi World Class University, melalui pembentukan World Class Faculty. Apalagi sekarang kami telah diakui memenuhi standar AUN-QA, sebagai lembaga standarisasi internasional. Ini adalah pendorong bagi kami untuk mengembangkan diri," kata mantan Direktur RSGM Unhas ini.

Sebagaimana diketahui, sekretariat AUN-QA baru saja menyampaikan hasil asesmen terhadap empat prodi di Unhas, dimana prodi Pendidikan Kedokteran Gigi dinyatakan memenuhi kriteria standarisasi internasional lembaga yang berpuusat di Bangkok tersebut.(*)

