TRIBUNWIKI: Profil Tunangan Jennifer Lopez Alex Rodriguez, Legenda Bisbol Amerika

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Jennifer Lopez resmi bertunangan bersama legenda bisbol Amerika, Alex Rodriguez.

Hal tersebut diungkapkan Alex saat mengumumkan pertunangannya melalui akun instagramnya, Sabtu (9/3/2019 ).

Dilansir dari Kompas.com, Rodriguez bahkan menambahkan kata-kata di bawah gambar tersebut, yang berbunyi, "She said yes!" Lopez dan Rodriguez sudah terlihat bersama sejak dua tahun lalu.

J-Lo sendiri telah tiga kali menikah: dengan Ojani Noa, penari latar Cris Judd, serta penyanyi Marc Anthony.

Dari pernikahan terakhir ia memiliki anak kembar yang kini telah brusia 11 tahun. J-Lo juga dikabarkan pernah menjalin hubungan serius dengan aktor Ben Affleck.

Sementara ALex Rodriguez telah pensiun sebagai pemain pro pada Major League Baseball pada 2016.

Ia menghabiskan karirnya bersama klub New York Yankees dan memenangi satu gelar World Series buat klubnya tersebut.

Rodriguez juga tampil dalam 14 kali All-Star.

Alex Rodriguez ()

Namun karirnya yang cemerlang pernah ternoda kasus dping yang membuatnya terkena skorsing pada musim 2014.

Kini ia bekerja sebagai analis bisbol.