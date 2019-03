TRIBUNWIKI: Lagi Ada di Jakarta, Ini Profil Aktor Korea Selatan So Ji Sub, Bintang Oh My Venus

So Ji Sub di Jakarta





TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - So Jib Sub berkunjung ke Indonesia, Sabtu (9/3/2019).

Aktor utama dalam drama korea Oh My Venus ini berkunjung dalam rangka fanmeeting di Balai Sarbini, Jakarta.

So Ji Sub di Oh My Venus ()

Siapa So Ji Sub?

Dilansir dari wikipedia.org So Ji Sub adalah aktor Korea Selatan.

Setelah melakukan debut hiburan sebagai model jeans, ia menjadi terkenal karena peran utamanya dalam serial televisi I'm Sorry, I Love You (2004), Cain and Abel (2009), Phantom (2012), Master's Sun (2013) dan Oh My Venus (2015-16) serta film Rough Cut (2008) .Juga telah merilis beberapa EP hip hop.

Kehidupan Awal

Digambarkan sebagai pribadi yang tertutup dan tidak aman di masa kecil dan remajanya, So Ji Sub dilatih untuk menjadi perenang profesional selama 11 tahun dan mengantongi medali perunggu di Pertandingan Nasional Korea.

Orang tuanya bercerai pada seorang anak muda. Umur Dia memiliki seorang kakak perempuan yang tinggal di Australia.

Dia mencoba menjadi model hanya karena dia ingin berpose bersama artis hip-hop Kim Sung-jae, yang merupakan wajah selebriti untuk merek pakaian pada saat itu.

Aku tidak pernah benar-benar tertarik untuk menjadi seorang selebriti Saya menjadi model karena saya ingin melihat Kim dan juga karena itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan uang mudah yang bagus.