SEDANG BERLANGSUNG Persipura vs PSM Makassar di Indosiar,Skor 0-0, Link Live Streaming,Nonton Disini

live streaming indosiar PSM Makassar vs Persipura Jayapura

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Indosiar & Vidio.com Persipura vs PSM Makassar, Nonton Sekarang Tanpa Buffer

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut link live streaming Indosiar, laga Persipura vs PSM Makassar di babak penyisihan grup C Piala Presiden 2019.

Babak penyisihan grup C Piala Presiden 2019 mempertemukan Persipura vs PSM Makassar, Minggu (10/3/2019), kick off pukul 15.30 WIB.

Laga yang berlangsung di Stadion Moch Soebroto, Magelang akan disiarkan secara langsung di Indosiar, mulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikan pertandingan Persipura vs PSM Makassar di HP melalui link streaming yang diberikan Tribunnews.com.

(Link live streaming Indosiar dan vidio.com, Persipura vs PSM Makassar ada di akhir berita)

Baca: 2 Link Live Streaming Indosiar PSM vs Persipura Jam 15.30 Wib, Susunan Pemain: Nonton Disini via HP

Pada laga ini, pelatih Persipura Jayapura, Luciano Leandro, menegaskan timnya tidak akan mengubah strategi dalam menghadapi PSM Makassar.

Hal ini ia katakan setelah menjalani sesi latihan bersama tim di Lapangan Demon, Magelang, Jumat (8/3/2019) sore.

Luciano mengaku, PSM Makassar adalah tim kuat.

Dikutip dari BolaSport.com, kekalahan PSM Makassar 0-1 dari Kalteng Putra pada laga pertama, tak membuat Luciano menganggap remeh lawan.

Sebaliknya, ia akan meminta anak asuhnya bermain total dan memberikan kontribusi positif untuk tim.

Dia optimistis, Persipura dapat meraih kemenangan atas PSM Makassar.