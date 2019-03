Malam Ini Melly Goeslow di CCC, Segini Harga Tiketnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Usai menampilkan Glenn Fredly Sabtu malam, (9/3/2019) gantian, penyanyi kawakan lainnya, Melly Goeslow siap menghibur para penggemarnya.

Pentolan grup band Potret itu bakal menyugukan puluhan lagu terpopulernya.

Musisi perempuan terbaik Indonesia itu, yang melejit dengan lagu beberapa soundtrack film, bakal tampil sebagai pamungkas di ajang Sublime di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Minggu malam.

Creative Director Rutif Project, Rilo Mappangaja menfatakan untuk line up artis pada Minggu (10/3/2019) salah satunya yakni pelantuan Ada Apa Dengan Cinta.

Selain itu beberapa penampil band indie Tanah Daeng tidak kalah garangnya.

Sebut saja, From Dust to Beyond, Skinn & Blister, Natinson, Ramengvrl, Tobasco, dan Loca.

"Bagi yang nge-fans sama Melly bisa langsung ke lokasi. Rencananya akan naik panggung pukul 22.05 Wita," katanya.

"Namun Open gate mulai pukul 10.00 Wita untuk seluru kegiatan," tambah Rilo.

Beraoa harga tiket masuk? "Awalnya kita buka Rp 250 ribu, sekarang kita patok Rp 160 ribu untuk on the spot," ujarnya. (tribun-timur.com)

