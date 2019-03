Aditya Trihatmanto, Anak Bambang Trihatmodjo yang Nikahi Bos Kosmetik, Intip Foto Gantengnya 

TRIBUN-TIMUR.COM - Aditya Trihatmanto, anak bungsu Bambang Trihatmodjo, dan cucu Soeharto resmi melepas masa lajangnya.

Aditya Trihatmanto resmi menikahi kekasihnya, Kezia Toemion, pada Jumat (8/3/2019).

Kezia Toemion sendiri mengunggah potret pernikahannya bersama Aditya Trihatmanto pada Sabtu (9/3/2019).

Prosesi pernikahan Aditya Trihatmanto dengan kekasihnya Kezia Toemion digelar di kediaman keluarga Cendana, Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat.

Pernikahan tersebut digelar secara meriah dengan adat Jawa-Solo dan tertutup dari sorotan media.

Aditya Trihatmanto dan Kezia Toemion terlihat menggunakan busana pengantin adat Jawa.

"I have loved you since we were 16 until infinity baby

.3.19

#ADIctedtoKEI," tulis Kezia Toemion melalui akun Instagram @keziatoemion, dikutip TribunJatim.com, Minggu (10/3/2019).

Aditya Trihatmanto dan Kezia Teomion menikah. (instagram.com/keziateomion)

Dilansir dari berita TribunJatim.com Kezia Toemion merupakan wanita yang berasal dari Indonesia.

Ia merupakan putri dari Theo F Toemion yang dulu menjabat sebagai kepala BPKM Indonesia.

Kezia Toemion menjadi kekasih Aditya Trihatmanto selama hampir 12 tahun.