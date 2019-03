TRIBUNWIKI: Bintang Aerwolf Jan Michael Vincent Meninggal Dunia, Berikut Perjalanan Karirnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu pemeran dalam film Airwolf, Jan Michael Vincent meninggal dunia.

Dilansir dari Kompas.com, melalui laporan The Hollywood Reporter, Jumat (8/3/2019), Vincent meninggal pada 10 Februari lalu. Usianya 73 tahun.

Menurut surat kematiannya, Vincent meninggal karena serangan jantung di sebuah rumah sakit di Asheville, North Carolina.

Vincent meraih popularitas berkat perannya sebagai Stringfellow Hawke, seorang pilot pemberani di film seri Airwolf.

Awal Karier

Pria kelahiran 15 Juli 1944 itu mengawali karier di dunia film dengan film televisi The Hardy Boys: The Mystery of the Chinese Junk.

Ketika itu ia menggunakan nama Mike Vincent.

Ia mendapat dua kali nominasi Golden Globe, yakni untuk film Going Home pada 1971 dan The Winds of War pada 1984.

Jan-Michael Vincent juga mengalami kecanduan narkoba. Ia bahkan terlibat kecelakaan lalu lintas di California saat mabuk pada 1996.

Akibat kecelakaan tulang lehernya patah dan pita suaranya ruask. Dua belas tahun kemudian, Vincent mengalami kecelakaan lalu lintas lagi.