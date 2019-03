The Body Shop MaRI Kenalkan New Shea Butter

Produk baru The Body Shop, New Shea Butter di Store Body Shop Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/3/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Baru-baru ini The Body Shop kembali merilis Produk terbaru yaitu New Shea Butter From Ghana.

New Shea ini merupakan pelembab multifungsi yang dapat digunakan untuk tubuh, wajah dan bibir. Selain itu juga cocok untuk kulit sensitif dan very dry skin.

Shea butter kaya akan asam lemak seperti asam oleat (oleic acid) di perkaya Vitamin E & A. Produk ini mudah meresap ke dalam kulit, membantu mengunci serta menjaga kelembapan dan mempertahankan kulit terhadap unsur-unsur yang dapat merusaknya.

Tekstur butter yang kaya secara intens dapat memberi nutrisi pada kulit membuatnya terasa dan terlihat halus lembut dan lentur.

Formula yang terdapat dalam produk Shea Butter dapat meresap dengan mudah ke dalam kulit dan dapat menjaga kelembapan kulit selama 72 jam.

Hal tersebut diungkapkan Store Leader The Body Shop Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/3/2019).

"Dengan mengeluarkan produk baru kami dalam satu kemasan produk ini mengandung 192 shea nuts. Desain kemasan unik seperti itu dibuat untuk melindungi produk shea butter. Di dalamnya dan kemasan luarnya 100 persen recyclable," katanya pada Tribun Timur.

Untuk harga, produk ini dapat dibawah pulang hanya dengan Rp 259 ribu saja. Khusus member diskon 15 persen.

"Bulan ini juga kami memberikan promo yang sangat menarik, yaitu dapatkan cashback Rp 100 ribu dengan minimal belanja Rp 750 ribu," tuturnya.

Promo ini berlaku 7-27 Maret 2019 mendatang. (*)

Laporan wartawan @umhaconcit

