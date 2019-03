Susu Formula Turun Harga di Alfamart

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah kebutuhan bayi turun harga di Alfamart.

Pantauan Tribun Timur, di salah satu Alfamart Jl Sungai Saddang, Makassar Sabtu (9/3/2019) sejumlah produk Susu formula turun harga.

Pediasure Can 400 g all variant turun dari Rp 141.200 menjadi Rp 129.000. Pediasure Can 850 g all variant turun dari Rp 284 ribu menjadi Rp 254.500.

Baca: Ketua Bawaslu Jeneponto Lantik Tiga Panwaslu Kecamatan Hasil PAW, Ini Nama-namanya

Baca: Pemkab Luwu Belum Bayarkan Gaji Bidan Desa PTT Terangkat PNS 2018 Lalu, Ini Upaya Wabup

Baca: Lowongan Kerja BUMN untuk SMA dan S1 Semua Jurusan Login & Buat Akun di rekrutbersama.fhcibumn.com

Bebelac 4 Madu, Vanila Can 800g turun dari Rp 111.800 menjadi Rp 104 ribu. Bebelac 3 Madu, Vanila Can 800g turun Rp 121.500 menjadi Rp 113 ribu.

Ensure Vanilla Can 400g turun dari Rp 124 ribu menjadi Rp 105 ribu. Ensure Vanilla Can 1000 g turun Rp 285 ribu menjadi Rp 255 ribu.

SGM Eksplor 5+ Madu, 3+ All Variant 400 g turun Rp 35.800 menjadi Rp 33 ribu. SGM Eksplor 1+ Madu, Vanila Box 900 g turun Rp 78.500 menjadi Rp 72.600.

SGM Eksplor 3+ Box 900g All Variant turun Rp 73.700 menjadi Rp 73.500. SGM Eksplor 5+ Box 900g turun Rp 74.500 menjadi Rp 74.200.

Vidoran Xmart 1+ Madu, Vanila Box 725g turun Rp 49.400 menjadi Rp 43.900. Vidoran Xmart 1+ Madu, Vanila Box 1000g turun Rp 66.800 menjadi Rp 59.900.

S26 Promise 4 Vanila Box 400g turun Rp 80.500 menjadi Rp 77.400. S26 Procal 3 Vanila Box 400g turun Rp 91.700 menjadi Rp 88.500.