Promo JSM Alfamidi: Aneka Buah Turun Harga, Apel Fuji Rp 3.690 Per 100g

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Promo JSM akhir pekan kembali hadir di seluruh toko Alfamidi.

Pantauan tribun-timur.com di Alfamidi Kima 8, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/3/2019) promo JSM ini berlaku mulai Jumat-Minggu (8-10/3/2019) mendatang.

Aneka buah turun harga, mulai dari RRT Apel Fuji dari harga Rp 4.350 per 100g menjadi Rp 3.690 per 100g.

Jeruk Ponkam dari Rp 2.590 per 100g menjadi Rp 2.090 per 100 g. Jeruk Kino Pakistan dari Rp 2.290 per 100g menjadi Rp 1.890 per 100g.

Pembelian satu Sari Roti Tawar Double Soft dapat potongan Rp seribu rupiah, Cimory Yogurt 250 ml All Variant Rp 12.700 per dua pcs berlaku variant yang sama.

So Good Chicken Nugget Original 400 g dijual dengan harga spesial yakni Rp 31.900. Oreo Sandwich 137 g All Variant Rp 12.900 per dua pcs.

ABC Kecap Manis Refill 520 ml ditawar dengan harga spesial yakni Rp 15.300.

Ultra Milk UHT Full Cream Coklat 1000 ml hanya Rp 14.900, minimal pembelian dua pcs varian yang sama. Beli dua Energen Bag 10's All Variant Gratis 1 pc Le Minerale 1500 ml.

Selain itu, aneka kosmetik dan sampo juga dibanderol dengan harga spesial antara lain, Clear Shampoo Complete Soft Care, Fresh Apple, Natural Black, Ice Cool Menthol 160 ml hanya Rp 16.900 (maksimal 3pcs/struk).

Rexona Women Roll On Advanced Whitening, Anti Noda 50 ml Rp 11.900 (maksimal 2pcs/struk) serta

Natur-e Hand Body Lotion Daily Nourishing 245 ml Rp 20.900.