Foto Kartu Toyota Owners Club Celebes Resmi Diluncurkan

CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin (tengah) resmi meluncurkan kartu Toyota Owners Club (TOC) Celebes.

Foto Kartu Toyota Owners Club Celebes Resmi Diluncurkan
sanovra/tribuntimur.com
CEO Kalla Toyota Hariyadi Kaimuddin (tengah) resmi meluncurkan kartu Toyota Owners Club (TOC) Celebes yang berlangsung di Atrium Mall Ratu Indah, Makassar, Jumat (8/3). TOC Celebes menaungi komunitas mobil dengan merek Toyota. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin (tengah) resmi meluncurkan kartu Toyota Owners Club (TOC) Celebes yang berlangsung di Atrium Mall Ratu Indah, Makassar, Jumat (8/3/2019). TOC Celebes menaungi komunitas mobil dengan merek Toyota.(*)

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Hariyadi Kaimuddin
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Hasrul
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