Foto Kartu Toyota Owners Club Celebes Resmi Diluncurkan
CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin (tengah) resmi meluncurkan kartu Toyota Owners Club (TOC) Celebes.
sanovra/tribuntimur.com
CEO Kalla Toyota Hariyadi Kaimuddin (tengah) resmi meluncurkan kartu Toyota Owners Club (TOC) Celebes yang berlangsung di Atrium Mall Ratu Indah, Makassar, Jumat (8/3). TOC Celebes menaungi komunitas mobil dengan merek Toyota.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin (tengah) resmi meluncurkan kartu Toyota Owners Club (TOC) Celebes yang berlangsung di Atrium Mall Ratu Indah, Makassar, Jumat (8/3/2019). TOC Celebes menaungi komunitas mobil dengan merek Toyota.(*)
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Hasrul