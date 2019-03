Bank Sampah Kelurahan Duyu Palu Terima Penjualan Plastik Sebanyak-banyaknya

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Hadirnya bank sampah di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, menjadi peluang bisnis baru bagi warga Kota Palu.

Sebab, tempat pengolahan sampah plastik menjadi cacahan plastik itu, membutuhkan bahan baku plastik bekas dalam jumlah yang banyak.

Bank sampah membeli plastik bekas dari warga setiap hari, dengan harga Rp3.000 per kg-nya.

Direktur Bank Sampah Emas Duta Recycling The Gade Clean & Gold, M. Kafrawi Al- Kafiah mengatakan, selama produksi 4 bulan terakhir, ketersediaan bahan baku plastik bekas.

Lanjutnya, yang menjadi kendala adalah mencari mitra yang menyediakan sampah plastik, baik dari pengepul maupun dari perseorangan yang jual ecer.

"Kita butuh bahan baku yang banyak, kita butuh bahan baku yang tidak terbatas," ujarnya kepada tribunpalu.com, Jumat (8//3/2019).

Hal itu kata dia, sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat.

Jadi masyarakat di sini diajak untuk sadar sampah dan memilah sampah.

"Jadi kita bayarnya sistem per kg, sehingga seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Karena kita bayarnya per kg bukan per bulan," jelasnya.

Programnya kita sudah berjalan 1 tahun, tapi mulai produksi baru 4 bulan terakhir

Saat ini, produksi bank sampah mencapai 20 ton lebih yang dikirim ke Surabaya setiap bulannya.

Dikirim dalam bentuk cacahan plastik, yang nantinya akan diolah menjadi biji plastik dan furniture. (tribunpalu.com/Muhakir Tamrin)

