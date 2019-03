Selamat, Prodi Ilmu Ekonomi Unhas Raih Akreditasi Internasional ABEST21

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin berhasil meraih akreditasi internasional The Alliance on Business Education and Sholarship for Tomorrow, 21st Century Organization (ABEST21).

Akreditasi internasional tersebut diperoleh dalam General Assembly ABEST21, di Tokyo, Jepang.

Presiden ABEST21, Prof Fumio Itoh, saat menyerahkan sertifikat akreditasi internasional itu, mengatakan proses akreditasi berlangsung sekitar tiga tahun.

Proses akreditasi final, kata Prof Fumio Itoh, pada visitasi on-site visit pada Januari 2019 lalu.

Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu yang turut hadir dalam penyerahan akreditasi internasional itu, menyampaikan selamat serta kebanggaan luar biasa kepada Departemen Ilmu Ekonomi Unhas karena yang pertama penerima sertifikat akreditasi internasional ABEST21 untuk tingkatan sarjana.

Sementara itu, Ketua Prodi Doktor Ilmu Ekonomi Unhas, Dr Anas Iswanto Anwar mengatakan penghargaan tersebut berkat kerja keras semua pihak.

"Tentu saja kami bangga dan senang, karena tidak diragukan lagi bonafiditas ABEST21 ini. Semoga ini dapat memicu kinerja dosen dan kualitas alumni semakin optimal," kata Anas Iswanto Anwar kepada tribun-timur.com, Kamis (7/3/2018).



Selain Unhas, peraih penghargaan serupa asal Indonesia, yakni Universitas Sriwijaya.

Penghargaan juga diraih tiga universitas asal Jepang, dua asal Malaysia, dan satu asal China.

Turut hadir dalam acara penerimaan sertifikat tersebut, Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, Wakil Rektor IV Unhas, Prof Nasrum Massi, Direktur Komunikasi Unhas, Dr. Suharman Hamzah.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Prof Rahman Kadir, Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Unhas, Dr Sanusi Fattah, Ketua Prodi Doktor Ilmu Ekonomi Unhas, Dr Anas Iswanto Anwar, serta beberapa dosen lainnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur, @amir_eksepsi