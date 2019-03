Lewat Amorlogy, Grazioso Music School Kenalkan Musik Klasik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Grazioso Music School menggelar "Amorlogy" Market World di Mal Phinisi Point (Pipo), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/3/2019).

Pantauan Tribun Timur, event ini dibuka dengan penampilan delapan orang pemain biola membawakan aransemen dari karya Bach Minuet dari Suite BWV 822.

Baca: Murid Biola dan Cello Grazioso Music School akan Meriahkan Market Day Mall PiPo

Kemudian berturut-turut disusul tiga penampilan solo biola, masing-masing memainkan karya Shinici Suzuki (Andante), karya Petzold (Minuet G major) dan Schumann/Suzuki (The Two Grenadiers).

Setelah itu para pemain yang lebih senior dengan instrumen biola, biola alto, cello, piano dan flute, tampil dalam format chamber orchestra dengan nama Makassar Youth String Orchestra

Mereka membawakan lagu dengan genre campuran, mulai dari aransemen musik pop seperti Photograph oleh Ed Sheeran, Sugar oleh Maroon5.

Baca: Egy Maulana Vikri Diizinkan Gabung Timnas U-23! Pekan Depan Bakal Ikut Uji Coba Lawan Klub Ini

Turut dimainkan karya klasik seperti Bach Arioso, K Jenkins Palladio, Gluck Dance of the Blessed Spirits, soundtrack/tema dari film La La Land, Aladdin dan Beauty and the Beast.

Grazioso Music School, Eveline Maria Philips ST mengatakan event ini bertujuan memperkenalkan musik klasik.

"Melalui event ini kita ingin memperkenalkan musik klasik, khususnya alat musik gesek kepada masyarakat Makassar," katanya pada Tribun Timur, Kamis (7/3/2019).

Baca: 5 Fakta Navarone Foor, Pemain Vitesse Arnhem Niat Bela Timnas Indonesia: Karir & Produktivitas Gol

Sementara salah satu violinist Riz Ramadhan mengatakan, kegiatan ini penting dan harus rutin digelar agar musik klasik khususnya biola dak piano semakin dikenal.

Di akhir acara 30 orang pemain biola dan cello tampil membawakan aransemen dari karya Beethoven yang paling terkenal yaitu Ode to Joy dari Symphony No 9.

Pertunjukan ini merupakan pertama kalinya di Makassar dengan menampilkan puluhan pemain biola. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: