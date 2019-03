Jewel Changi, 'Permata' Baru di Bandara Singapura yang Bikin Betah hingga Rela Ketinggalan Pesawat

JEWEL CHANGI AIRPORT VIA THE STRAITS TIMES

TRIBUN-TIMUR.COM - Jewel Changi, 'Permata' Baru di Bandara Singapura yang bakal bikin betah penumpang hingga rela ketinggalan pesawat.

Tanggal 17 April 2019, kala 192 juta pemilh di Indonesia menunggu detik-detik siapa presiden 2019-2024, sekitar 5,6 juta rakyat Singapura, resmi memiliki ikon baru negaranya.

Nah, Jewel Changi, fasilitas baru di bandara internasional Singapura, akan resmi beroperasi.

"Permata baru” itu tepat berada di depan Terminal 1 bandara yang sejak tahun 2000 meraih The Best Airport in The World.

Konstruksi gedung melingkar ini memang mirip permata, dengan 9.600 keping panel kaca mengkilap.

Proyek yang mulai dirintis Oktober 2014 ini, ini selesai lebih cepat 5 bulan.

Proyek Jewel Changi Airport (Jewel) adalah join venture; Changi Airport Group dan raksasa mal Asia, CapitaLand Mall Asia.

Perusahaan desainernya, Gordon Benoy (arsitek asal Inggris), seakan membuat traveler dan calon penumpang ‘betah’ bahkan akan ketinggalan pesawat.

Baca: Terbang ke Eropa Pakai SilkAir Hanya Rp 4 Jutaan, Amerika Rp 5,55 Juta

Konsultan desain Jewel, Moshe Safdie, juga perancang utama Marina Bay Sands.