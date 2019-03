TRIBUNWIKI: Profil Girlgroup Korsel Blackpink Serta Kesuksesan Debut AS dan Single Ddu-Du-Ddu-Du

TRIBUN-TIMUR.COM - Seperti dilansir wikipedia.comp, Black Pink yang ditulis bergaya sebagai BLACKPINK atau BLΛƆKPIИK, adalah sebuah grup penyanyi perempuan Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment, terdiri dari para anggota seperti Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rosé.

Grup ini debut pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan album single mereka berjudul Square One.

Salah satu lagu mereka, Whistle menjadi nomor satu di Korea Selatan.

Baca: TRIBUNWIKI: Blackpink Lagi Naik Daun, Ini Data Diri Personel, Lengkap dengan Akun Medsosnya

Baca: TRIBUNWIKI: Buku Tentang Blackpink Masuk Jadi 10 Buku Favorit Gramedia MP 19 Januari 2019

Dalam album ini juga ada Boombayah, single nomor satu di tangga lagu Billboard World Digital Songs, yang mendapat rekor sebagai video musik debut artis Korea Selatan yang paling banyak ditonton.

Dengan sukses komersial mereka di lima bulan pertama, mereka memperoleh New Artist of the Year di 31st Golden Disc Awards dan 26th Seoul Music Awards.

Black Pink menjadi grup penyanyi perempuan pertama yang debut dibawah YG Entertainment dalam enam tahun setelah 2NE1,

Black Pink merilis album single kedua dari album Square Two dengan single utama bertajuk Playing with Fire dan Stay pada tanggal 1 November 2016.

Playing with Fire juga berhasil mencapai nomor satu di tangga lagu Billboard World Digital Songs.

Di Korea Selatan, Playing with Fire berada di nomor tiga dan "Stay" berhasil menduduki peringkat sepuluh.[22]