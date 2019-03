OPINI - Patronase dan Sandera Politik

Oleh:

Abdul Chalid Bibbi

(Pengajar di Jurusan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sulawesi)

Pola hubungan patron-klien merupakan prinsip struktural penting dari kehidupan politik ma-syarakat di Asia Tenggara. Komunitas ini adalah kelompok kekuasaan informal yang hubungannya berpusat pada kepemimpinan.

Pola dasar dalam kelompok ini terdiri dari seorang tokoh kuat yang berada dalam posisi memberi keamanan dan dorongan semangat, atau keduanya kepada pengikut-nya. Lalu sebagai imbalan, para pengikut tersebut memberikan kesetiaan dan dukungan pribadi.

Begitu kata James Scott dalam uraian hasil penelitian politiknya, Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia, yang dimuat di jurnal The American Political Science Review.

Ia satu dari sekian peneliti asing yang berusaha mengulik perilaku politik di Asia, termasuk Indonesia. Selain ia, terdapat nama lain seperti Cristian Pelras yang juga meneliti hubungan patron-klien pada masyarakat Bugis.

Pada masa sekarang, dapat ditelusuri pada karya-karya politik akademisi politik asal Australia, Edward Aspinall.

Prinsip hubungan patron-klien adalah relasi kepentingan yang membutuhkan. Tapi berlangsung tidak sejajar. Satu pihak berperan sebagai patron dan pihak lain yang lebih lemah sebagai klien.

Di dalam hubungan ini terjadi pertukaran dalam bentuk apa saja, baik dalam bentuk benda atau barang, maupun dalam bentuk dukungan atau loyalitas.

Patron ditempatkan sebagai sosok pe-lindung, yang memberikan manfaat seperti perlindungan ekonomi, sosial, kemananan, dan lain-lain.

Dengan keuntungan yang diperoleh, maka klien memberikan dukungan-dukungan dalam segala hal bagi patron, seperti jasa pada bidang pekerjaan tertentu, hingga dukungan politik.

