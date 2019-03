Nyepi - Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2019 dalam 2 Bahasa, Cocok untuk WA, Instagram, FB

TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2019 dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang cocok di-share atau dibagikan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook.

Masih ada kesempatan untuk mengirim Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2019 dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang cocok di-share atau dibagikan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook sebelum dirayakan saudara kita, Kamis (7/3/2019), besok.

Yuk, kirim Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2019 dalam berbagai bahasa.

Bagi umat Hindu, hari raya Nyepi merupakan hari yang penuh dengan kesunyian dan refleksi diri.

Hari raya Nyepi dirayakan pada hari pertama yang dihitung berdasarkan Kalendar Saka.

Di Indonesia, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, hari raya Nyepi dijadikan sebagai salah satu hari libur nasional.

Nah, di Bali, perayaan hari raya Nyepi biasanya berlangsung selama beberapa hari.

Bagi Anda yang hendak mengucapkan selamat hari raya Nyepi kepada teman, sahabat, keluarga, atau bahkan orang terdekat, tak perlu bingung.

Dikutip TribunJabar.id dari laman Parekampunginggris.co, Rabu (6/3/2019), berikut adalah ucapan hari raya Nyepi menggunakan bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

1. Nyepi … returns to zero, away from the crowd, away from feelings of anger, envy, and envy, dives inward to find the identity, asks the deepest heart, and there is enlightenment, the Holy radiance of the Supreme “Congratulate Catur Brata Penyepian“.