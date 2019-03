Hari Perempuan Sedunia, Nginap di Dalton Mulai Rp 398 Ribu Per Malam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hari Perempuan Sedunia diperingati setiap 8 Maret.

Hotel Dalton Makassar, turut berpartisipasi merayakan momen yang diperingati secara serentak ini di dunia.

Bertajuk Womens March, beberapa promo menarik disiapkan untuk menyambut momen ini.

Salah satunya promo kamar di Hotel Dalton Makassar.

Seperti yang diungkapkan Marketing Communication Hotel Dalton, Irma M. Ia mengatakan, pihaknya ingin turut andil dalam Perayaan Hari Perempuan Sedunia ini.

"Peringatan hari perempuan merupakan bentuk perayaan pencapaian perempuan di berbagai bidang baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik," katanya katanya pada tribun-timur.com, Rabu (6/3/2019).

"Womens day adalah bentuk apresiai untuk semua perempuan tak terkecuali yang telah berusaha semaximal mungkin untuk lebih baik di segala aspek kehidupan. Saya pribadi sangat bangga lahir sebagai seorang perempuan. Karena perempuan dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin," lanjutnya.

Perempuan yang akrab disapa Cimot ini berharap ke depannya perempuan-perempuan membawa sebuah perubahan yang lebih baik lagi di segala bidang.

"Semoga perempuan-perempuan kedepannya lebih percaya diri dan mandiri kepada dirinya sendiri. Karena setiap perempuan memiliki inner power dapat melakukan beberapa hal di waktu yang bersamaan. Dimana tantangannya lebih berat di era millenials sekarang ini," ujarnya.

Adapun promo yang ditawarkan ialah harga kamar dibanderol mulai Rp 398 ribu per malam, Rp 798 ribu per dua malam dan Rp 1.188.000 per tiga malam untuk kamar superior.

