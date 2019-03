Dishub Sulsel Sweeping Taksi Online Tidak Berbadan Hukum di Jl Ratulangi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah personel Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulsel menggelar sweeping di Jl Ratulangi, Makassar, Rabu (6/2/2019).

Sweeping itu terkait penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tentang Angkutan Sewa Khusus atau taksi online.

Sweeping menyaras kendaraan angkutan sewa khusus atau taksi online yang tidak berbadan hukum.

"Jadi sweeping terkait Permen 118 ini, yaitu terkait Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau bahasa pasarnya angkutan (taksi) online yang berbadan hukum, karena kan selama ini ASK ini beroperasi per individu tidak punya badan hukum," kata Kepala Bidan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Hendra Tenri Tata kepada tribun.

Selain menyasar ASK yang tidak berbadan hukum, sweeping itu juga menyasar taksi online yang tidak mengantongi kartu pengawasa.

"Yang kedua itu harus ada Kartu pengawasan, yang standar itu kan SIM dan STNK," ujar Hendra Tenri Tata.

Menurut Hendra Tenri Tata, kartu pengawasan yang harus dikantongi pengemudi ASK dan angkutan lainnya merupakan kartu pengendali yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

Dalam sweeping itu, pengemudi taksi onlien yang belum berbadan hukum dan tidak mengantongi kartu pengawasan diberi surat pernyataan.

"Jadi belum ada penindakan, kita hanya mbuatkan surat pernyataan kepada pengemudi agar memiliki badan hukum dan punya kartu pengawasan. Jadi ini sifatnya sosialisasi, setelah tiga minggu kedepan baru kita lakukan penindakan," jelasnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba

