TRIBUNWIKI: Aktor Internasional Luke Peri Meninggal, Berikut Perjalanan Karir dan Daftar Filmnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Luke Perry, bintang dari Beverly Hills, 90210, dan Riverdale telah meninggal dunia waktu setempat di usia 52 tahun, Senin (4/3/2019).

Luke Perry meninggal dunia di California setelah seminggu menderita stroke.

Luke Perry dibawa ke rumah sakit, Rabu (27/2/2019) lalu di Los Angeles.

Ia telah selesai syuting untuk adegan serial TV Riverdale di lokasi film Warner Bros.

Luke Perry dikenal yang lahir 1990-an karena perannya sebagai Dylan McKay dalam drama remaja Beverly Hills dan 90210.

Dirinya juga akan membintangi film Quentin Tarantino mendatang yang berjudul Once Upon A Time in Hollywood.

Dikutip dari BBC, juru bicara Luke Perry mengatakan, Perry meninggal dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya.

Perry lahir pada 11 Oktober 1966 di Mansfield, Ohio, putra Ann Bennett, seorang ibu rumah tangga, dan Coy Luther Perry Jr., seorang pekerja baja.

Dia dibesarkan di Fredericktown, Ohio, dan menjabat sebagai maskot sekolah untuk SMA Fredericktown.

Perry pindah ke Los Angeles tak lama setelah sekolah menengah untuk melanjutkan akting.