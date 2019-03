Spesifikasi, Harga Vivo V15 yang Diluncurkan di Purwakarta Indonesia, 'Banjir' Artis

TRIBUN-TIMUR.COM - Spesifikasi, Harga Vivo V15 yang akan diluncurkan pada Selasa (5/3/2019), atau hari ini, khusus untuk Indonesia.

Brand Vivo Smartphone secara resmi mengonfirmasi peluncuran Vivo V15 akan dilaksanakan Selasa (5/3/2019).

Berapa Harga dan bagaimana Spesifikasi Vivo V15?

Peluncuran smartphone dengan 32MP Pop-Up Camera pertama di Indonesia ini akan mengusung konsep Vivo V15 Go Up Grand Launch.

Acara akan diadakan di Taman Wisata Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat, dengan memadukan pertunjukan air mancur menari dan hiburan selebriti ternama.

Ada artis ternama sekaligus Vivo V15 Brand Ambassador yaitu Afgan, Maudy Ayunda, Prilly Latuconsina.

Ada pula Ari Lasso, RAN, Wizzy, Young Lex, dan Alffy Rev.

Acara akan dipandu MC ternama Daniel Mananta dan Andhika Pratama.

Disiarkan langsung oleh lima stasiun TV dan sembilan platform digital partner pukul 20.00-21.30 WIB.

General Manager for Brand and Activation PT Vivo Mobile Indonesia, Edy Kusuma mengatakan, Vivo V15 Go Up Grand Launch akan menjadi kejutan dengan konsep baru dan berbeda dari Vivo pada 2019.