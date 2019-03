Simbol Kesempurnaan, Ratu Fatimah Pamerkan Keindahan Kupu-kupu Bantimurung di Ajang Puteri Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM-Wakil Sulawesi Selatan, Ratu Fatimah memamerkan keindahan Kupu-kupu Bantimurung di ajang Pemilihan Puteri Indonesia.

Pada sesi Traditional Costume, Senin (4/3/2019) malam tadi, Rara sapaan akrab Ratu Fatimah menjadi Queen The Kingdom of Butterfly From Bantimurung.

Traditional Costume yang dipakai Rara merupakan rancangan Fransiscus.

"National Costume ini ter-inspirasi dari Kupu-kupu yang berada di Taman Wisata Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan karna Kupu-kupu adalah simbol kesempurnaan hidup,"tulis Rara di akun instagramnya @rarafgni

Ratu Fatimah, wakil Sulsel di ajang Puteri Indonesia 2019 (Instagram)

Kupu-kupu adalah simbol keindahan, dengan semua corak warnanya, serta bentuknya yang simetris dan seimbang.

Menurutnya, manusia selayaknya memiliki siklus hidup yang sama dengan kupu-kupu. Ada kelahiran, ada pertumbuhan yang dikuasai nafsu dan keegoisan, ada kematian sementara, kemudian kebangkitan yang mengagumkan.

Kebanyakan orang tak mencapai bentuk sempurnanya, kecuali orang-orang yang pernah masuk ke Kastil Kupu-kupu.

"Membaca fenomenologi metamorfosis akhir kupu-kupu. Pikiran kita akan menemukan cakrawala baru tentang proses luar-biasanya. berproses dari ulat menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Ulat adalah hewan yang menjijikan. Seekor ulat berani berspekulasi ‘berpuasa’ untuk berubah total wujud demi cita-citanya yang tidak mungkin terwujud. Tetapi dengan keyakinan, keteguhan, optimis pada dirinya ulat melakukan ‘kontemplasi’ untuk sukses dalam revolusinya, dan ternyata berhasil menjadi mahluk mulia, kupu-kupu.u yang sebagiannya merupakan jenis langka,"jelas Rara.

Beberapa spesies unik bahkan menjadi endemik Sulawesi selatan, lokasi tersebut terdapat spesies kupu-kupu yang hanya keluar pada malam hari dan mengeluarkan cahaya.

Saking kayanya akan fauna kupu-kupu, Alfred Russel Wallace bahkan menghabiskan kurun tahun 1856-1857 di kawasan itu untuk meneliti berbagai jenis kupu-kupu.