SIM Gratis PKS Disoal Bawaslu Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar memeriksa petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena program "SIM Seumur Hidup" dan "Bebas Pajak Motor".

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS, Surya Darma sudah memberikan keterangan.

Sementara itu, Calon legislator (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ariady Arsal.

Ariady terpaksa membatalkan agendanya di Selayar.

Sehingga, ia telah memesan tiket pesawat untuk kembali ke Makassar dari Selayar.

Ariady menganggap dugaan pelanggaran kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 Tahun 2017.

Ariady Arsal memasang baliho yang bertuliskan "SIM Seumur Hidup" dan "Bebas Pajak Motor".

Surya Darma mengakui, SIM seumur hidup dan bebas pajak motor memang janji program secara nasional dari PKS.

Namun hal tersebut tidak seperti yang dimaksud dalam perihal menjanjikan materi tertentu.

"PKS secara Nasional siap mengampanyekan program SIM seumur hidup dan bebas pajak motor. Kami telah menyiapkan rancangan undang-undangnya. Dalam konsep Demokrasi, yang kami lakukan adalah the next level of democracy," kata Surya.