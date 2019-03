Penyebab Luke Perry Meninggal Dunia, Dikelilingi Keluarga dan Teman saat Hembuskan Nafas Terakhir

CONSEQUENCE OF SOUND

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar duka dari dunia hiburan, aktor Luke Perry meninggal dunia di California, Senin (4/3/2019) waktu setempat di usia 52 tahun.

Penyebab Luke Perry meninggal dunia karena menderita stroke.

Aktor Luke Perry dibawa ke rumah sakit pada hari Rabu (27/2/2019) lalu di Los Angeles, di mana dia telah selesai syuting untuk adegan serial TV Riverdale di lokasi film Warner Bros.

Aktor Luke Perry dikenal oleh mereka yang tumbuh pada 1990-an karena perannya sebagai Dylan McKay dalam drama remaja Beverly Hills dan 90210.

Dirinya juga akan membintangi film Quentin Tarantino mendatang yang berjudul Once Upon A Time in Hollywood.

Dikutip dari BBC, juru bicara Luke Perry mengatakan, Luke Perry menghembuskan nafas terakhirnya saat dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya.

"Keluarga menghargai curahan dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Luke dari seluruh dunia, dan dengan hormat meminta privasi pada saat berkabung yang hebat ini," ujar juru bicara Luke Perry, Arnold Robinson.

Keluarga belum memberikan detail tambahan tentang kematian Luke Perry saat ini.

Aktor Luke Perry juga dikenal membintangi acara televisi seperti Buffy the Vampire Slayer dan Oz, serta film-film termasuk 8 Seconds dan The Fifth Element.

Perannya paling baru adalah di serial drama remaja televisi terkenal, Riverdale.