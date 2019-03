Kids Talent Competition Bakal Meriahkan Public Display Kalla Toyota di MaRI

Gelaran Kalla Toyota SALE (Semua Lebih Mudah) menampilkan 2 line up terbaru New Avanza dan New Veloz, serta 7 line up lainnya yakni Agya, Calya, Yaris, Rush, Sienta, Innova Venturer, dan Fortuner di Mal Nipah sejak 19 Januari hingga 10 Februari 2019

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Aly

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Public Display Kalla Toyota kembali hadir di atrium Mall Ratu Indah (MaRI) Makassar pada 7-10 Maret 2019.

“Kalla Toyota terus menjalankan komitmen memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melihat lebih dekat unit Toyota melalui public display Kalla Toyota,” ungkap Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya ke tribun-timur.com, Selasa (5/3/2019).

Sejumlah unit Toyota, seperti New Avanza, New Veloz, All New Calya, New Agya, New Rush, dan New Yaris akan hadir memberikan kemudahkan bagi Anda untuk melihat lebih dekat kecanggihan fitur entertainment, fitur keamanan dan fitur lainnya pada kendaraan Toyota.

Sejumlah penawaran menarik dan voucher belanja jutaan rupiah juga menanti Anda. Selain itu, program pemeliharaan dan perawatan unit Toyota turut hadir memudahkan Anda yang ingin menikmati promo diskon jasa servis dan diskon pembelian sparepart.

Untuk menambah kemeriahan, Public Display kali ini dimeriahkan Kids Talent Competition, lomba menggambar, dan lomba mewarnai untuk anak-anakd engan total hadiah puluhan juta rupiah. Pendaftaran tidak dipungut biaya.

Interactive Photobooth juga akan hadir mengabadikan momentAnda di Public DisplayKalla Toyota ini.

“Raih kesempatan mendapatkan merchandise exclusiveKalla Toyota untuk lima pemenang photobooth terbaik selama event berlangsung,” tuturnya.(*)