Harga, Spesifikasi, dan Keunggulan Vivo V15 Pro, Usung Kamera Selfie 32 MP, Diluncurkan Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Grand Launching Vivo V15 akan digelar di Taman Wisata Air Mancur Sri Baguda, Situ Buleud, Purwarkta, pada hari ini, Selasa (5/3/2019).

Acara bertajuk “Vivo V15 Go Up Grand Lauch” akan disiarkan secara langsung pada lima stasiun televisi swasta di Tanah Air.

Puluhan penyanyi kondang Tanah Air akan meramaikan “Vivo V15 Go Up Grand Lauch”.

RESMI RILIS Redmi Note 7 Pro Ada 5 Warna, Kamera 48 MP Rp 2 Jutaan, Cek Bedanya dengan Redmi Note 7

RESMI RILIS-Ini Spesifikasi Lengkap dan Harga Realme 3, Bandingkan dengan Vivo V15 yang Siap Rilis

Ada kolaborasi menarik dari Maudy Ayunda, Prilly Latuconsina, Afgan, Ari Lasso, RAN, Wizzy, Young Lex, dan Alffy Rev.

Pada acara ini juga siap menyuuguhkan dengan pertunjukan air mancur nan megah.

“Vivo V15 Go Up Grand Launch akan menjadi kejutan dengan konsep yang benar- benar baru dan berbeda dari Vivo pada tahun 2019,” ujar Edy Kusuma, General Manager for Brand and Activation PT Vivo Mobile Indonesia.

Acara ini akan dipandu oleh Daniel Mananta dan Andhika Pratama.

Peluncuran smartphone terbaru dari Vivo ini dapat disaksikan serentak di TransTV dan Trans7 (Trans Corp), RCTI, SCTV, dan AnTV pada pukul 20.00 WIB.

Kamu pun juga bisa menyaksikannya secara online pada sembilan platform digital ternama di Indonesia di antaranya Tribunnews.com.