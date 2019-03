Wabup Jeneponto Hadiri Kuliah Manajemen Perkotaan di Pascasarjana Unhas, Ini Tujuannya

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Hari ini, wakil bupati Jeneponto H Paris Yasir menghadiri kegiatan Guest Lecture "Rapid Urbanization: The Challenger For Suistainable Indonesia Cities and Smart City Application in Makassar", di aula Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Senin (4/2/2019).

Hadir sebagai pembicara dosen tamu Dekan Fakultas urban and planning florida university Cristopher Silver Ph.D.FAICP, dengat topik urbanisasi yang cepat tantangan kota berkelanjutan di Indonesia.

Pembicara kedua Denny Hidayat, ST, M.Si. Kabid administrasi aplikasi dan telematika dinas informasi dan telekomunikasi kota Makassar dengan topik aplikasi smart city di kota Makassar.

Baca: PSM Makassar Terpaksa Jadi Tim Musafir Sepanjang Maret-April 2019

Baca: Sepekan Diguyur Hujan, Longsor Putus Akses Jalan Penghubung Antar Desa di Maiwa Enrekang

Baca: Bus Polres Luwu Utara Kecelakaan di Masamba, 11 Orang Masuk Rumah Sakit

Cristopher dalam ceramahnya mengatakan perlunya pembangunan kota yang berkelanjutan dalam upaya mendorong perkembangan perkotaan yang lebih baik.

"Perlunya pembangunan kota yang berkelanjutan dalam upaya mendorong perkembangan perkotaan yang lebih baik," kata Cristopher

"Banyak perkembangan perkotaan yang memberi perhatian terhadap dampak pertumbuhan kota. Seperti misalnya Jakarta dengan jumlah populasi penduduk serta perkembangan inprastruktur yang memberi dampak terhadap lingkungan seperti sampah, kemacetan dan polusi udara," tuturnya.

Menurutnya dibutuhkan kota kota baru sebagai daerah transit dalam perkembangan pertumbuhan kota agar pusat kota tetap berjalan dengan baik serta dapat mendorong pertumbuhan sebuah kota di daerah.

Sementara itu Denny Hidayat lebih banyak mengurai progres program smart city berbasis teknologi informasi yang terintegrasi data dalam mendorong pembangunan di Kota Makassar.

"Smart city akan dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan tetap merujuk pada tagline Sombere dalam aplikasinya,"kata Denny Hidayat dalam materinya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pengetahuan Manajemen Perkotaan bagi Pemerintah Daerah maupun Stakeholder perkotaan.

Hadir mendampingi Wabup Jeneponto, unsur dinas PUPR dan BKPSDM Kabupaten Jeneponto.(TribunJeneponto.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: