TRIBUNWIKI: Sejarah Museum La Galigo Kota Makassar, Menyimpan Ribuan Barang Sejarah

Di Kota Makassar terdapat beberapa museum yang menyimpan berbagai sejarah.

Seperti Museum La Galigo yang terletak di Fort Roterdam Jl. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Museum ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1970. Pada 24 Februari 1974 Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. I.B. Mantra meresmikan gedung No 5 dengan luas 2.211 m² sebagai ruang pameran tetap dan ruang pembinaan.

Sebelum berganti nama menjadi Museum La Galigo pada tahun 1966, museum yang menempati bekas kediaman Gubernur Belanda Admiral C.J Speelman, disebut Museum Celebes sejak tahun 1938. (TRIBUN TIMUR/MUNAWWARAH AHMAD)

Awalnya Bernama Celebes Museum

Dilansir dari museumindonesia.com Museum yang pertama berdiri di Sulawesi Selatan adalah Celebes Museum pada tahun 1938, didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda di kota Makassar sebagai ibukota Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Taklukannya).

Kepala Museum pertama adalah Ness.

Celebes Museum bertempat di Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), menempati bekas gedung kediaman Laksamana Cornelis Speelman, yaitu Gedung No.2. Koleksi diperoleh dari sumbangan masyarakat dan hasil penggalian, diantaranya berbagai jenis keramik, mata uang, beberapa buah destar tradisional Sulawesi Selatan, dan piring emas.

Menjelang kedatangan Jepang di kota Makassar, Celebes Museum telah menempati tiga gedung, yaitu Gedung No 2, Gedung No 5, dan Gedung No 8. Koleksi di Gedung No 5 berupa alat-alat pertukangan kayu, jenis perahu, dan alat-alat pertanian, serta koleksi etnografi dari emas.

Koleksi di Gedung No 8 berupa alat permainan rakyat; alat dapur seperti periuk, belanga, dll; alat musik, berbagai jenis tombak.