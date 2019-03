TRIBUNWIKI: Diterima di Stanford dan Harvard University, Ini Profil Maudy Ayunda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hebat! Maudy Ayunda diterima di Harvard University yang merupakan salah satu kampus bergensi di dunia.

Ia lulus program Magister.

Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews, pada akhir tahun 2016 lalu, Maudy Ayunda menyabet gelar Sarjana dari Universitas Oxford di jurusan Filosofi, Politik dan Ekonomi (PPE).

Jurusan Philosophy, Politics, and Economic (PPE)di Oxford University ini merupakan jurusan sulit dengan saringan masuk yang ketat.

Hebatnya Maudy bisa lulus dengan predikat cumlaude hanya dalam waktu 3 tahun saja dari kampus tertua Inggris tersebut.

Setelah lulus dari Oxford, impian Maudy Ayunda pun tercapai dengan melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard di program Magister.

Kabar bahagia tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram @maudyayunda pada Senin (4/3/2019).

"A few days ago, I received my acceptance to Harvard University for a Masters in Education.

I was so happy a short caption would not do it justice. It felt surreal, and I was brought back to a moment two years ago, when I walked the rain-splattered steps towards John Harvard’s statue.

(Aku sangat senang sekali, caption singkat saja tidak adil. Ini rasanya nyata, dan aku kembali ke momen dua tahun lalu, ketika aku berjalan menaiki tangga yang berhamburan hujan menuju patung John Harvard).