Seminar Internasional Prodi Magister Manajemen Unismuh Hadirkan Manajer 1 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Program Studi (Prodi) Magister Manajemen Unismuh Makassar, memperingati Milad ke-13 Tahun, Sabtu (3/3/2019).

Milad dirangkaikan dengan Seminar Internasional di Hotel Dinasti, Jl Lombok No 30 Kota Makassar.

Seminar Internasional mengangkat tema "Contemporary Issues in Leader and Human Capital Development".

Hadir sebagai pembicara manajer 1 miliar dan juga Rector of Tanri Abeng University, Dr Tanri Abeng dan Dr Michael Albert Rimmer dari University of the Sunshine Coast Queensland, Australia.

Juga hadir Rektor Muhammadiyah University of Makassar, Prof Dr H Abdul Rahman Rahim, Chairperson of the regional government administration program of the IPDN administration, Dr Dra Andi Heny Mulawati Nurdin, dan The Head of PGRI South Sulawesi Province, Prof Dr H M Wasir Thalib.

Tanri Abeng menilai tema seminar sangat tepat, sebab permasalahan organisasi, bisnis, dan bahkan negara sekalipun ada pada faktor leadership and human capital sebagai aset jangka panjang organisasi.

Sementara Ketua Program Studi Magister Manajemen Unismuh Makassar Dr Edi Jusriadi, mengatakan, seminar internasional ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Program Studi Magister Manajemen dan Tanri Abeng University dalam hal human capital development.

Selain seminar, Milad ke-13 Tahun Magister Manajemen Unismuh Makassar juga dirangkaikan dengan Call for Paper yang dihadiri 25 orang presenter dari berbagai perguruan tinggi di Makassar dan diluar Makassar.

The best paper untuk bidang manajemen diraih Prof Dr Muh Nur Sadik, Akuntansi Agusdiwana Suarni, bidang keuangan Dr Muh Rum, dan bidang Ilmu Ekonomi Dr H Muhammad Rusydi.

Hadir sebagai Tim Revierwer Call For Paper tersebut, yakni Dr Akhmad, Muryani Arsal, dan Dr Edi Jusriadi.