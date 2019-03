PDAM Makassar Petakan Kemampuan Pegawai Lewat Uji Neurosains, Gandeng Patria Arta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar terus membenahi Sumber Daya Manusia, agar dalam melayani pelanggan dapat lebih baik demi menunjang pencapaian target perusahaan.

Bekerja sama dengan Universitas Patria Arta, 100 pegawai PDAM melakukan Uji Neurosains Terapan guna melihat kemampuan pegawai di Universitas Patria Arta Jl Tun Abdul Razak, Gowa, Senin (4/3/2019).

Ini agar bisa menilai sejauh mana setiap pegawai dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan.

Asisten 1 Sekda Makassar, A Azis Hasan sebelum membuka acara mengatakan, kegiatan ini dapat menjadi dasar untuk pemetaan penempatan posisi yang pas sesuai dengan kompetensi dan tingkat intelegensi yang dimiliki.

"PDAM Makassar merupakan perusda pertama melakukan kegiatan ini di lingkup Pemkot Makassar," katanya dalam siaran persnya, Senin (4/3/2019).

Direktur Utama PDAM Makassar, Haris Yasin Limpo menambahkan, digelarnya pelatihan ini agar dapat meningkatkan performa pegawai.

"Karena sesuai dengan tujuan The Right Man On The Right Place dapat dipenuhi," katanya.

"Apalagi gambaran mengenai penempatan seluruh pegawai dapat tergambar secara nyata apabila hasilnya sudah diketahui," lanjutnya.

Haris menjanjikan, untuk tahap pertama kegiatan ini diikuti 100 peserta.

"Ini akan terus dilaksanakan kalau bisa dapat diikuti seluruh Pegawai PDAM Kota Makassar," katanya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

