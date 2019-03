Dapat Penghargaan lagi, CEO Trisari Group Akan Terus Berinovasi

MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM, -- CEO Trisari Group, Rudihartono, menerima penghargaan berupa Indonesia Most Excellent Award 2019 dari Indonesia Development Achievement Foundation.

Evet itu merupakan kerja sama Venna Event Management. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umun Kadin DI Yogyakarta Bidang Kebijakan Publik San Duane & Perpajakan, Deddy Suwardi SR, di Phoenix Ballroom, The Phoenix Hotel, Yogyakarta, Jumat (1/2/2019).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap CV Trisari Group pada kategori “Grow Fast In Financial Guarantee Sector Of The Year 2019".

Perusahaan yang didirikan dan dikelola Rudihartono itu dinilai telah memberikan pelayanan terbaik dan berprestasi dalam meningkatkan kinerja, dedikasi, kredibilitas, dan kontribusi pengembangan bisnis serta pembangunan nasional.

Mewakili Kadin DIY, Deddy Suwardi, dalam sambutannya memberi selamat kepada CEO Trisari Group, Rudihartono. “Sungguh kinerja yang patut kita banggakan, tetap berkarya," ujarnya.

Sementara Rudi, sapaan Rudihartono, usai menerima penghargaan bergengsi tersebut mengatakan penghargaan itu akan dijadikan Trisari Group sebagai motivasi dalam melahirkan karya baru dalam dunia bisnis.

"Ini merupakan apresiasi tingkat nasional yang kesekian kalinya kami terima. Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak utamanya rekan, karyawan, mitra agen Trisari Group. Dari sinergitas semuanya kita bisa mendapatkan penghargaan ini,” ujarnya, Senin (4/3/2019).(*)