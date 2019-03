Cara Wagub Bangkitkan Kembali Pariwisata Sulsel yang Sempat Populer

Wakil Gubemur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membuka Forum Pariwisata Australia-lndonesia Timur di Four Points by Sheraton Hotel Makassar Senin (4/3). Kegiatan yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Australia di Makassar ini mempertemukan peserta industri pariwisata dari seluruh kepulauan Indonesia, dan para pakar pariwisata, pemimpin industri dan investor dari Australia, untuk diskusi, networking dan berbagi ide.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi terlaksananya Forum pariwisata Australia-Indonesia Timur untuk memperkuat hubungan antar masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman Sulaiman saat menghadiri acara official Opening and Presentations on Australia-Eastrn Indonesia Tourism Forum yang berlangsung di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin (4/3/2019).

Andi Sudirman mengatakan, ingin berinvestasi dan membangun kerja sama, misalnya di Toraja, mengingat segi akomodasi yang masih kurang.

Sehingga saat kerjasama dengan Australia berlangsung, serta merta akan turut membantu.

Ia juga menambahkan, kawasan Indonesia Timur memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan.

Untuk mendukung itu harus disediakan infrastruktur dan inisiatif pendukung, termasuk menyediakan tempat istirahat, membangun lebih banyak jalur pejalan kaki, mengusulkan program wisata halal dan sebagainya.

"Secara umum, pengembangan destinasi wisata di Sulawesi Selatan masih terhambat oleh empat elemen mendasar aksesibilitas, daya tarik, keramahtamahan, dan layanan. Ini adalah masalah yang ingin kami selesaikan dan merupakan subjek yang ingin kami tangani sebagai potensi bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dan Australia untuk bekerja sama," terangnya.

Guna mengatasi masalah tersebut, Pemprov Sulsel kata Andi Sudirman, telah memetakan beberapa solusi diantaranya Infrastruktur jalan dan akses penerbangan seperti direct flight ke destinasi wisata,.

Selain itu, pembangunan rest area di beberapa titik, peningkatan standar layanan untuk wisatawan domestik dan asing melalui sertifikasi ISO manajemen mutu yang mencakup semua hal penting, termasuk layanan untuk pemandu wisata, hotel dan makanan serta Pariwisata Ramah Lingkungan yang dibangun bersama dengan komunitas lokal yang menjadi penerima manfaat utama.

Pemprov pun berharap beberapa daerah wisata akan kembali bangkit, mengingat posisi Sulsel pernah menempati urutan kedua destinasi wisata terbesar di Indonesia.