Skor 1-0, Live Streaming Lazio vs AS Roma Ada di MAXstream Bisa Ditonton di Sini

TRIBUN-TIMUR.COM - Skor, Live Streaming Lazio vs AS Roma ada di MAXstream mulai jam 2:30 WIB, Minggu (3/3/2019), dari Stadio Olimpico, Roma, Italia.

Nonton siaran Live Streaming Lazio vs AS Roma yang ada di MAXstream mulai jam 2:30 WIB.

Pantau Skor Lazio vs AS Roma via Live Score LiveScore.com

Sementara, Skor Lazio vs AS Roma kini 1-0.

Felipe Caicedeo mencetak gol pada menit ke-12.

Kompetisi tertinggi Serie A atau Liga Italia tengah memasuki pekan ke-26.

Pada pekan tersebut, Liga Italia Serie A juga bakalan menyuguhkan permainan Apik ketika Lazio Vs Roma.

Lazio yang menempati posisi ke-6 sedang menantang posisi Roma yang berada di peringkat ke-5.

Meski terpaut 6 poin, bukan tidak mungkin Lazio akan mengalahkan Roma.

Pasalnya Roma kini menempati posisi ke-5 dengan total 44 poin.