Selama Maret MaRI Usung The Cube World, Jajakan Multi Produk

Suasana di Mal Ratu Indah Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Minggu (3/3/2019). Manajemen MaRI Bekerja sama dengan Loading Event Project, menggelar all festival carnival yang mengusung tema The Cube World hingga 10 Maret mendatang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memasuki Maret 2019, manajemen Mal Ratu Indah (MaRI) menghadirkan pameran multi produk yang sayang dilewatkan.

Bekerja sama dengan Loading Event Project, all festival carnival kali ini mengusung tema The Cube World yang senada dengan salah satu tema tahunan MaRI.

Baca: Pemerintah Desa Buttu Batu Enrekang Bentuk Perdes Penertiban Hewan Ternak

Team Loading Event Project, Mega mengatakan, konsep booth setiap peserta pameran digarap sesuai dengan tema yang diangkat.

"Ini ditambah dengan adanya centre point serta beberapa dekorasi maupun properti yang digunakan berkaitan dengan tema cube," kata Mega yang ditemui, Minggu (3/3/2019).

Selaij menghadirkan booth fasyen, manajemen juga menghadirkan brand properti dan otomotif ternama.

Baca: Tak Berfungsi, Traffic Light di Perempatan Daya Makassar Dikeluhkan Warga

"Pameran fashion masih mendominasi di area booth. Jumlah booth fashion 23 brand," kata Mega.

23 brand diantaranya, Mutiara Air Lombok, Aufa, Polkadot, Aprina Butik, Nurr collection, Ayyana, Senopati, Just Me, MS Jewerly, 3G Fashion, Diana Butik, Felik Butik, Sahara, Putri Butik, Nara Permata, Almalacloth, L- Naqazha, Z&S by ricoll, Yunik Coll, Ibund Coll, Loli Wear, House of erika, Fin's collection.

"Selain itu ada pameran properti dari Vida View, CitraLand Tallasa City, dan Padi Residence. Untuk stand otomotif ada Wulling, Mitsubishi, dan Daihatsu Kharisma," katanya.

Baca: Siapa Duda Kaya Faisal Nasimuddin? Digosipkan Dekat dengan Luna Maya Saling Tukar Komentar di IG

Salah satu keunikan dan daya tarik dari pameran ini terletak dari properti yang digunakan.

"Properti yang digunakan pada pameran kali ini sangat menarik animo pengunjung untuk berswafoto," ujarnya.