Live Streaming Bein Sports Fulham vs Chelsea Susunan Pemain dan Head to Head, Siapa 3 Poin?

Nonton Live Streaming Liga Inggris Fulham Vs chelsea di Bein Sports kick off 21.00 WIB susunan pemain dua tim

Live Streaming Bein Sports Fulham vs Chelsea susunan pemain dan Head to Head, chelsea menang dan masuk empat besar

TRIBUN-TIMUR.COM - Pelatih chelsea Maurizio Sarri under pressure.

Jika kalah lagi di markas Fulham, Sarri terancam out.

Laga Fulham vs chelsea disiarkan 21.00 WIB dan bisa dinonton via Live Streaming Liga Inggris di Bein Sports.

Klub London chelsea punya peluang masuk 4 Besar Liga Inggris pekan ini.

Baca: Jadwal Siaran Langsung MotoGP 2019 Sirkuit Losail Qatar, Live Trans 7 Marquez vs Rossi Lagi?

Baca: Akhirnya Terungkap, Gading Marten Bicara Alasan Perceraian dengan Gisella Anastasia Padahal Ada Anak

Baca: Sudah 2 Kali Berturut-turut Tak Hadir di ILC TVOne, Rocky Gerung Sebut ILC Tempatnya Ngibul,Ada Apa?

Susunan Pemain Fulham

Susunan Pemain chelsea

Syaratnya chelsea menang di markas Fulham Minggu (3/3/2019) malam.

Kick off Fulham vs chelsea pukul 21.00 wib. Anda juga bisa menyaksikan via Live Streaming Bein Sports.

Baca: Akhirnya Terungkap, Gading Marten Bicara Alasan Perceraian dengan Gisella Anastasia Padahal Ada Anak

Baca: Hotman Paris Dapat Ilmu dari Luna Maya: Jangan Kenalkan Pacar kepada Teman, Kenapa IG Dihapus?

Baca: Sudah 2 Kali Berturut-turut Tak Hadir di ILC TVOne, Rocky Gerung Sebut ILC Tempatnya Ngibul,Ada Apa?

Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 dan live streaming Fulham vs Chelsea di Liga Inggris pekan 29 malam ini, Minggu (3/3/2019).