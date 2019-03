Jadwal Liga Inggris - Disiarkan RCTI Derby Panas Everton vs Liverpool, Chelsea Berjuang Bangkit

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Laga pekan ke-29 Liga Inggris 2018-2019 berlanjut Minggu (3/3) malam dan Senin (4/3/2019) dini hari Wita nanti.

Salah satu laga yang diprediksi panas adalah Derby Merseyside yang mempertemukan Everton lawan Liverpool.

Laga ini diprediksi panas, karena Everton yang akan tampil di kandang sendiri, Stadion Goodison Park, mengusung misi balas dendam.

Pada pertemuan pertama di kandang Liverpool, Everton kalah dramatis di penghujung laga.

Kesalahan kiper Everton mengantisipasi bola liar yang membentur mistar gawang, mampu dimanfaatkan pemain Liverpool menjadi gol. Skor akhir 1-0.

Pemain Liverpool akan hadapadi lawan berat lawan Everton, Senin (4/3) dini hari Wita. (TWITTER.COM/THEANFIELDWRAP)

Sebaliknya, Liverpool juga datang dengan target menang untuk kembali ke puncak klasemen. Liverpool kini tertinggal dua poin dari Manchester City.

Derby Merseyside akan berlangsung Senin (4/3/2019) pukul 00.15 Wita. Laga ini rencananya disiarkan oleh RCTI.

Selain laga Everton vs Liverpool, jadwal Liga Inggris Minggu (2/3) malam juga menampilkan pertandingan Fulham vs Chelsea dan Watford vs Leicester City.

Bagi Chelsea, laga ini merupakan momen untuk bangkit kembali meramaikan persaingan di papan atas. Pasalnya, Chelsea kalah dalam tiga laga tandang terakhir di Liga Inggris.

The Blues saat ini menempati urutan ke-6 dengan poin 53. Tertinggal 4 poin dari Arsenal. (*)