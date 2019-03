Founder Markplus Kunjungi Fasilitas Pemkot Makassar, Begini Responnya

RIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - CEO sekaligus Founder Markplus, Hermawan Kartajaya menyampaikan rasa kagumnya ke Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.

Kekagumannya itu disampaikan karena menurutnya Danny memiliki karakter leadership, entrepreneur dan memiliki berbagai inovasi.

“Hal tersebut dia katakan setelah melakukan kunjungan di Balaikota Makassar. Ia melihat perkembanngan Kota Makassar di Sombere Gallery, kemudian ke War Room untuk melihat sistem Sombere and Smart City dan mengunjungi PTSP Bintang Lima,” kata Kabag Humas Pemkot Makassar Muhammad Roem dalam keterangannya, Minggu (3/3/2019).

Selain itu, kata Roem, Hermawan juga mengunjungi salah satu lorong di Jl Gunung Lompobattang dan berbincang-bincang dengan masyarakat di sana.

Hal senada juga diungkapkan Plt Kadis PM PTSP Makassar Firman H Pagarra.

“Kunjungan Bapak Hermawan Kartajaya didampingi Bapak Wali Kota Makassar di gedung PTSP Bintang Lima. Alhamdulillah respons beliau sangat takjub akan inovasi perizinan satu pintu ini,” ucapnya.

Hermawan Kartajaya adalah seorang pakar pemasaran berkewarganegaraan Indonesia.

Sejak tahun 2002, Ia menjabat sebagai Presiden World Marketing Association.

Selain itu, The Chartered Institute of Marketing yang berkedudukan di Inggris menobatkan Hermawan sebagai 50 Gurus Who Have Shaped The Future of Marketing. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

