TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Yamaha Indonesia mengandeng PT SuracoJaya AbadiMotor (SJAM) main diler Yamaha di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menggelar undian berhadiah menyambut 13 tahun SJAM menguasai pasar.

Tidak tanggung-tanggung, undian berhadiah mobil, motor, paket umrah, smartphone, dan uang tunai menanti Anda.

Divisi Promosi SJAM, Astam Handayani menuturkan, program tersebut tidak hoax.

"Makanya kami menggaungkan program undian ini, dengan mengarak All New Avanza, NMax, gambar paket umrah sebagai hadiah undian program kami," kata Astam via pesan WhatsApp, Minggu (3/3/2019)

SJAM menggunakan tronton keliling Makassar.

Untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait program Yamaha ini.

Program ini, Yamaha dan SJAM menawarkan program beli motor bisa bawa pulang mobil, pergi umrah, dapat motor, iPhone X, dan uang tunai.

"Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami kepada pelanggan setia dan juga memeeringati Yamaha 13 tahun juara 1 di Sulselbar," katanya.

Syarat untuk ikut undian mudah.

Hanya dengan membeli motor Yamaha tipe Mio Series, Fino Series, dan Lexi Series selama periode Januari-Maret berkesempatan membawa pulang salah satu dari 41 macam undian.