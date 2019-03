TRIBUNWIKI: Rehat Dari Sosial Media, Berikut Profil dan Perjalanan Karir Nana Mirdad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lama tak mendengar kabarnya main film, namun Nana Mirdad kerap aktif memposting kegiatan pribadinya di akun instagram miliknya.

Tapi sepertinya, Nana ingin menjauh sejenak dari para nitizen yang senantiasa memantau aktivitasnya.

Dilansir dari Tribunnews.com, artis cantik yang juga merupakan anak dari artis senior Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, mengumumkan akan rehat dari dunia sosial media.

Ibu dua orang anak ini dikenal kerap kali membagikan aktivitasnya melalui Instagram pribadinya, @nanamirdad_.

Dia yang kini tinggal di pulau dewata ini mengatakan akan rehat untuk beberapa hari dari dunia Instagram.

"Gonna take a much needed break from Instagram for a few days (akan rehat sejenak dari dunia Instagram untuk beberapa hari)," tulisnya dalam caption.

Postingan tersebut diunggahnya pada Jumat (1/2/2019).

"Sedang berusaha sangat untuk mengembalikan peace and happiness in my life :)," tulisnya.

Dia juga menyatakan bahwa akhir-akhir ini dunia sosial media sangat ramai.