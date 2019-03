TRIBUNWIKI: Ada Promo Beli 1 Gratis 1 dan Diskon Tiket 50% Film Captain Marvel, Berikut Caranya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Captain Marvel merupakan salah satu film yang dinantikan beberapa kalangan.

Film layar lebar ini dikabarkan akan tayang 6 Maret 2019 mendatang. Kabar baik juga diberikan untuk para penanti film tersebut karena tiket sudah dapat dipesan mulai hari ini.

Dilansir dari tribunkaltim.com Pemesanan tiket nonton film Captain Marvel bisa dilakukan melalui TIX ID dengan promo beli 1 gratis 1 atau "BUY 1 GET 1 FREE of The Week".

Tiket nonton ini hanya berlaku untuk minimal pembelian 2 tiket, dan tidak berlaku kelipatannya.

Promo spesial untuk Captain Marvel juga akan hadir kembali pada tanggal 4-10 Maret 2019 dengan promo yang berbeda.

Jika untuk tanggal 2-3 Maret 2019 promo pemesanan tiket nonton adalah beli 1 gratis 1, tanggal 4-10 Maret 2019 promo yang berlaku adalah diskon 50% untuk tiket pertama.

Berikut cara mendapatkan promo beli 1 gratis 1 tiket nonton film Captain Marvel tanggal 2-3 Maret 2019:

1. Buka aplikasi TIX ID, pilih film Captain Marvel lalu pilih lokasi dan jam tayang yang Anda inginkan.

2. Pilih minimal 2 tempat duduk favorit Anda.

3. Diskon akan muncul pada halaman Ringkasan Order.

4. Jika tidak ada keterangan diskon pada halaman Ringkasan Order, berarti kuota promo sudah habis.

5. Periksa kembali detail pesanan yang ada di halaman Ringkasan Order sebelum melanjutkan pembayaran.

Berikut syarat dan ketentuannya:

1. Promo berlaku mulai hari Sabtu - Minggu, tanggal 2 - 3 Maret 2019.

2. Promo akan dimulai pukul 13.00 WIB setiap harinya.

3. Hanya berlaku untuk minimal pembelian 2 tiket dan tidak berlaku kelipatan.

4. Jika membeli lebih dari 2 (dua) tiket, maka pengguna hanya berhak mendapatkan diskon senilai 1 (satu) tiket

5. Promo hanya dapat digunakan sebanyak 1 kali untuk 1 pengguna TIX ID selama periode promo berlangsung.

6. Hanya berlaku untuk film CAPTAIN MARVEL dan untuk jam tayang yang ada di aplikasi TIX ID pada saat promo berlangsung.

7. Berlaku untuk semua lokasi Cinema XXI di seluruh Indonesia yang terdapat di aplikasi TIX ID.

8. Hanya berlaku untuk studio reguler dan IMAX. Tidak berlaku untuk studio The Premiere.

9. Kuota promo terbatas. Setelah kuota terpenuhi, promo akan secara otomatis dihentikan oleh sistem.

10. Dapat menggunakan semua metode pembayaran yang ada di aplikasi TIX ID (saldo DANA dan Kartu Debit/Kredit berlogo Visa dan MasterCard).

11. Promo Buy 1 Get 1 dapat digabungkan dengan Voucher DANA dan mengikuti syarat dan ketentuan dari masing-masing Voucher.

12. Apabila terjadi pembatalan atas transaksi yang sukses dan atau telah mendapatkan kode booking, baik pembatalan yang dilakukan oleh pihak bioskop ataupun TIX ID, maka pengguna tidak bisa mendapatkan promo yang sama kembali selama periode promo berlangsung.

13. TIX ID berhak mengubah syarat dan ketentuan promo sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna.

14. TIX ID berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila diduga terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pengguna yang dapat merugikan pihak TIX ID.

15. Syarat dan ketentuan promo ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan TIX ID.