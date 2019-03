OPINI - Kebijakan Penempatan Perwira TNI Dalam Jabatan Sipil

Oleh:

Fathullah Syahrul

(Staf di LAPAR Sulawesi Selatan dan Studi Politik Keamanan di Universitas Padjadjaran)

Polemik tentang kebijakan penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan

sipil menuai pro dan kontra di level masyarakat. Sebab, merebaknya isu-isu tersebut menjadi

satu keprihatinan tersendiri bagi rakyat banyak.

Karena isu tersebut seiring sejalan dengan

mencuatnya tentang kembalinya Dwi Fungsi ABRI yang telah lama hilang pasca runtuhnya orde

baru. Isu mengenai Dwi Fungsi ABRI ini marak kembali diperbincangkan setelah Panglima

TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melontarkan gagasan yang ingin menambah pos jabatan baru bagi

perwira tinggi di internal maupun serta ke kementerian lainnya.

Melalui itu, setidaknya ada lima masalah yang harus didentifikasi. Pertama, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dapat diungkap bahwa, proses penguatan masalah internal mestinya harus cepat diselesaikan oleh pihak TNI, khususnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tentu dibutuhkan sebuah formulasi masalah dan identifikasi masalah terkait soal penguatan

internal. Setidaknya hal yang mesti dibenahi ialah kualitas, pendidikan formal maupun non

formal, strategi perang serta membentuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat

(Litbang) di TNI.

Kedua, akan ada tarik menarik kekuasaan antara pihak sipil dan TNI sehingga menimbulkan dualisme kekuatan bersenjata dan kekuatan sipil. Hal ini akan menjadi satu masalah yang solusinya akan rumit. Sebab, antara TNI dan sipil mereka memiliki tupoksi masing-masing.

Ketiga, para pihak TNI mestinya lebih memokuskan dalam hal penyelesaian tentang

ketahanan dan keamanan negara. Sebab, terasa ancaman baik datangnya dari dalam maupun dari

luar datang silih berganti. Kita saksikan bagaimana hoaks merebak dimana-mana sudah tak

terbendung lagi serta muncul kelompok-kelompok separatis yang merongrong dari dalam, tentu

keterlibatan TNI dalam isu-isu seperti itu mestinya harus semakin produktif.

Sebab, jika itu tak diperhatikan, perkelahian dan pertengkaran publik akan semakin tak terkontrol. Keempat, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 47:

• Prajurit Hanya Dapat Menduduki Jabatan Sipil Setelah Mengundurkan Diri Atau Pensiun

Dari Dinas Keprajuritan.

• Prajurit Aktif Dapat Menduduki Jabatan Pada Kantor yang Membidangi Koordinator

Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Lembaga Ketahanan

Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika

Nasional dan Mahkamah Agung.

• Prajurit yang Menduduki Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Didasarkan Atas

Permintaan Pimpinan Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Non Departemen Serta Tunduk Pada Ketentuan Administrasi yang Berlaku dalam Lingkungan Departemen dan

Lembaga Pemerintah Non Departemen Dimaksud.

Dalam Undang-undang tersebut yang menjadi pegangan bagi TNI terkait soal penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil mestinya butuh tafsiran hukum yang baku terkait soal ayat-ayat aturan tersebut.

Sebab, dalam ayat (1) terkesan berbenturan dengan ayat (2) dan (3). Itulah sebabnya, aturan ini mestinya butuh tafsiran hukum yang baku agar masyarakat mampu mengontrolnya. Kelima, melalui polemik ini, ada kesan bahwa isu-isu ini dipaksakan atau ada upaya

dominasi.

Sebab, terasa jika aturan-aturan dan atau usulan Panglima TNI Marsekal Hadi

Tjahjanto benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin kembalinya Dwi Fungsi ABRI akan

terjadi. Di publik, tentu ini menjadi polemik karena hal itu sama sekali menciderai cita-cita

reformasi atau orde paling baru.

Ini menyangkut kebijakan publik, Willian N. Dunn mengungkapkan dalam pendekatan normatif bahwa TNI boleh saja mengisi jabatan sipil dengan catatan harus sesuai dengan backround atau knowledge-nya.

Dikatakan dalam analisa konvergen bahwa jika meningkatnya TNI yang non job maka kapasitas dan kapabilitas TNI akan semakin dipertanyakan dalam hal ketahanan dan keamanan negara.

Oleh sebab itu, mesti didorong semangat untuk menawarkan satu kebijakan yang produktif salah satunya adalah mengembangkan kapasitas TNI.

Akhirnya, Polemik semacam ini harus segera diselesaikan, sebab ancaman-ancaman datang silih berganti seperti kangker yang menggerogoti tubuh manusia.

Itulah sebabnya, keterlibatan para akademisi penting untuk menyelesaikan polemik ini dalam rangka merumuskan satu kebijakan yang pro terhadap rakyat, karena finalisasi dari kebijakan tersebut ada pada wilayah rakyat. (*)

Catatan: Tulisan ini telah dipublikasikan juga di Tribun Timur edisi print, Jumat 01 Maret 2019