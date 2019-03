Jadwal Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol Akhir Pekan Ini Big Match El Clasico & Napoli vs Juve

Jadwal Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol Akhir Pekan Ini Big Match Real Madrid vs Barcelona & Napoli vs Juve, Lazio vs Roma, Spurs vs Arsenal

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga Eropa akhir pekan ini menyajikan banyak big match.

Dari Liga Spanyol, El Clasico Real Madrid vs Barcelona kembali tersaji Minggu (3/3/2019) dini hari.

Liga Italia menyajikan bigmatch Napoli vs Juventus dan Lazio vs AS Roma.

Dari Liga Inggris, Derby London Spur vs Arsenal di akhir pekan ini dan ditutup Everton vs Liverpool.

Baca: Kabar Buruk, Hamil Muda Evi Masamba Masuk Rumah Sakit dan Kenapa Jarang Nyanyi di TV Lagi?

Baca: Ramai Gosip Asisten Pribadi Merangkap Istri Simpanan Hotman Paris, Ini Jawaban Nurbaeny Jannah

Baca: Penyebab Survei Jokowi Tambah Unggul Sementara Prabowo Masih Mengejar & Reaksi Tim Sukses 01 & 02

Liga Inggris merampungkan Pekan 27 tengah Kamis (28/2/2019) pekan ini.

Lima dari enam tim teratas kecuali Tottenham Hotspurs meraih kemenangan.

Big Match chelsea vs Tottenham Hotspurs berakhir dengan skor 2-0 untuk tuan rumah.

Liverpool dan Arsenal menang besar.

Baca: Kabar Buruk, Hamil Muda Evi Masamba Masuk Rumah Sakit dan Kenapa Jarang Nyanyi di TV Lagi?

Baca: Ramai Gosip Asisten Pribadi Merangkap Istri Simpanan Hotman Paris, Ini Jawaban Nurbaeny Jannah

Baca: Penyebab Survei Jokowi Tambah Unggul Sementara Prabowo Masih Mengejar & Reaksi Tim Sukses 01 & 02

Manchester United juga menang di kandang Crystal Palace.