Di Jakarta, Bupati Mamuju Perintahkan OPD Bergerak Cepat Tangani Banjir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sejumlah kecamatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dilanda banjir bandang, Kamis (28/2/2019).

Terparah di Kecamatan Mamuju dan Kalukku.

Banjir bandang melanda dua kecamatan tersebut setelah hujan deras sejak Pukul 18.00 Wita, hingga Pukul 23.00 Wita.

Akibatnya, puluhan rumah warga hanyut dan rusak.

Serta ratusan terandam air di dua kecamatan tersebut.

Namun, saat bencana alam melanda daerah yang dijuluki Bumi Manakarra ini, bupatinya, H. Habsi Wahid, justru berada di Jakarta.

Sehingga orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat itu, belum sempat meninjau langsung warganya yang terdampak banjir.

Utamanya di Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku dan Kelurahan Bebanga, Kecamatan Mamuju.

Dikonfirmasi ke Kabid KIP Dinas Kominfo Sandi Pemkab Mamuju, Andi Rasmuddin, mengatakan, bupati berada di Jakarta, dalam rangka perjalanan dinas.

"Pak bupati masih di Jakarta karena ada pertemuan dengan Menpan RB bersama bupati seluruh Indonesia. Tapi sudah mau on the way ke Mamuju,"kata Andi Rasmuddin Kabid KIP Dinas Kominfo Sandi Mamuju, Jumat (1/3/2019) malan.