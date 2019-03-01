D3 Teknik Gigi Unimerz Makassar Divisatasi, Ini Harapan Wakil Rektor

Program studi Diploma III Teknik Gigi Fakultas Farmasi Universitas Megarezky (Unimerz) Makassar visitasi.

D3 Teknik Gigi Unimerz Makassar Divisatasi, Ini Harapan Wakil Rektor
Unimerz
Program studi Diploma III Teknik Gigi Fakultas Farmasi, Teknologi Administrasi Rumah Sakit dan Informatika Universitas Megarezky (Unimerz) Makassar visitasi akreditasi, jumat (132019). 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR,- Program studi Diploma III Teknik Gigi Fakultas Farmasi, Teknologi Administrasi Rumah Sakit dan Informatika Universitas Megarezky (Unimerz) Makassar visitasi akreditasi, jumat (1/3/2019).

Tim Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT Kes) yakni Dr Bedjo Santoso SSIT M Kes dan Drg Ima Hariyati, MKM.

Hadir menerima Dekan Fakultas Farmasi, Teknologi Rumah Sakit dan Informatika Unimerz Makassar Dr Jangga M Kes, Wakil Rektor IV Unimerz Dr Hairuddin Kudding, M Kes, Sekretaris BPH Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Dr Supriadi, MT, Sekretaris YPI Mega Rezky Bahri Majid, SE MM, Kaprodi DIII Teknik Gigi Drg Umar Palalo, M Kes serta jajaran dosen Unimerz.

Turut mendampingi Tim Asesor selama berada di Unimerz Wakil Rektor I Bidang Akademik Nd Julia Fitria M Kes M Kep, Wakil Rektor II Unimerz Abdul Rahman, MPd MSi, 

Visitasi Program Studi D III Teknik Gigi rencana akan berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu (1-3/2/2019). 

Dihadapan para asesor, tim akreditasi D III Teknik Gigi Unimerz mempersentasi tujuh standar dalam borang akreditasi.

"Harapan Wakil Rektor IV Unimers semoga hasil akreditasi Program Studi DIII Teknik Gigi Unimerz memperoleh hasil yang maksimal minimal B sehingga bisa menambah program studi yang telah memperoleh nilai B yakni Profesi Bidan, DIII Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Ners dan S1 Farmasi," kata Wakil Rektor IV Unimerz Dr Hairuddin Kudding.

Unimerz juga optimis bisa meraih akreditasi terbaik untuk prodi D III Teknik Gigi. 

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Tags
Dr Bedjo Santoso SSIT M Kes
Teknik Gigi
Universitas Megarezky (Unimerz) Makassar
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Penulis: Hasan Basri
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
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