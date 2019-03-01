D3 Teknik Gigi Unimerz Makassar Divisatasi, Ini Harapan Wakil Rektor
Program studi Diploma III Teknik Gigi Fakultas Farmasi Universitas Megarezky (Unimerz) Makassar visitasi.
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR,- Program studi Diploma III Teknik Gigi Fakultas Farmasi, Teknologi Administrasi Rumah Sakit dan Informatika Universitas Megarezky (Unimerz) Makassar visitasi akreditasi, jumat (1/3/2019).
Tim Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT Kes) yakni Dr Bedjo Santoso SSIT M Kes dan Drg Ima Hariyati, MKM.
Hadir menerima Dekan Fakultas Farmasi, Teknologi Rumah Sakit dan Informatika Unimerz Makassar Dr Jangga M Kes, Wakil Rektor IV Unimerz Dr Hairuddin Kudding, M Kes, Sekretaris BPH Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Dr Supriadi, MT, Sekretaris YPI Mega Rezky Bahri Majid, SE MM, Kaprodi DIII Teknik Gigi Drg Umar Palalo, M Kes serta jajaran dosen Unimerz.
Turut mendampingi Tim Asesor selama berada di Unimerz Wakil Rektor I Bidang Akademik Nd Julia Fitria M Kes M Kep, Wakil Rektor II Unimerz Abdul Rahman, MPd MSi,
Visitasi Program Studi D III Teknik Gigi rencana akan berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu (1-3/2/2019).
Dihadapan para asesor, tim akreditasi D III Teknik Gigi Unimerz mempersentasi tujuh standar dalam borang akreditasi.
"Harapan Wakil Rektor IV Unimers semoga hasil akreditasi Program Studi DIII Teknik Gigi Unimerz memperoleh hasil yang maksimal minimal B sehingga bisa menambah program studi yang telah memperoleh nilai B yakni Profesi Bidan, DIII Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Ners dan S1 Farmasi," kata Wakil Rektor IV Unimerz Dr Hairuddin Kudding.
Unimerz juga optimis bisa meraih akreditasi terbaik untuk prodi D III Teknik Gigi.
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