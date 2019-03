Brimob Bone-Bank Artha Graha Gelar Pasar Murah

Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel bersama Bank Artha Graha Bone menggelar Pasar Murah, Jumat (1/3/2019).

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARA T- Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel bersama Bank Artha Graha Bone menggelar Pasar Murah, Jumat (1/3/2019).

Kegiatan berlangsung di Mako Brimob Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel, Jl. MH. Thamrin, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Kompol Nur Ichsan menuturkan kegiatan tersebut untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan sembako murah.

" Adapun tujuan dari giat ini tentunya untuk membantu anggota dan warga sekitar Mako Batalyon C dalam pemenuhan kebutuhan sembako," kata Kompol Nur Ichsan dalam rilisnya kepada tribunbone.com, Jumat (1/3/2019).

"Adapun paketnya ada berupa sembako seperti gula, minyak goreng, dan mie instant seharga Rp 60-70 ribu yang dijual Rp 30 ribu," kata Nur Ichsan.

Sementara itu pimpinan Cabang Bank Artha Graha John Chandra berharap dengan kerja sama Brimob Bone dapat menjadi agenda rutin.

"Kita berharap, kerja sama ini bukan menjadi yang terakhir antara Brimob Bone dan Artha Graha," kata John.

Hadir pula pada kesempatan itu pasi Ops Yon C Pelopor Iptu Azis S Sos, pasi Min Yon C Pelopor Iptu Andi Dahlan S Pdi, pasi Yanma Yon C Pelopor Iptu Agustan SH,

Juga pasi Sarpras Yon C Pelopor IPTU Arifuddin, para Danki / Wadanki Yon C Pelopor, SDM Bank Arta Graha Andi Sapinah, marketing Bank Arta Graha Titin Sumarni.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad