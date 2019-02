VIDEO: Makassar Tuan Rumah Rakernas IMA, Angkat Tema Marketing Potensi Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Indonesia Marketing Association (IMA) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Jumat-Minggu (1-3/2/2019).

Makassar didapuk menjadi tuan rumah rakernas Indonesia Marketing Association (IMA).

Rakernas IMA 2019 mengangkat tema 'Bagaimana Membangkitkan Potensi Daerah.'

Dijelaskan Ketua panitia Rakernas IMA 2019 Taufik Haris Rahmat, tema ini berkaitan erat dengan situasi yang dihadapi Indonesia khususnya Makassar.

"Dari beberapa tema yang diusulkan ini menjadi pilihan, ini sangat relevan dalam mengembangkan lagi apa yang harusnya kita kembangkan. Dari nothing menjadi something," katanya saat menyambangi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Rabu (27/2/2019).

Kunjungan ini dihadiri Presiden IMA Chapter maros Djoko Surojo, Korwil IMA Sul-Sel Andi Anwar, Fungsionaris IMA Makassar Akmal Asnawi dan, Marketing Manager Cahayasaga Clinic Gustiawan.

Presiden IMA Chapter Maros Djoko Surojo mengatakan temanya sangat tepat.

"Daerah kerap terbentur dengan permodalan, distribusi, dan kemasan. Tentunya ini akan menjadi pemecahan masalah yang terjadi untuk lebih baik lagi dalam mengembangkan potensi," tegasnya.

Hal ini, sambung Djoko merupakan salah satu proses untuk mempersiap diri menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Akan ada 250 orang dari 40 Chapter IMA di Indonesia yang akan hadir.