Terungkap di Sidang, Ternyata Ini Kaitannya Rocky Gerung dengan Ratna Sarumpaet 'Ada Bukti WA'

Akibat perbuatannya, Ratna didakwa dengan satu dakwaan yakni didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Thn 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU No 19 Thn 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rocky Gerung Pernah Berkicau

Rocky berkicau setelah ia menerima foto wajah lebam Ratna Sarumpaet. Rocky mengatakan, kicauan itu diunggah sebelum Ratna mengakui kebohongannya.

"Di Twitter saya bilang, ya saya respon sebagai orang yang merasa tercengang dengan gambar itu," ujar Rocky di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018) lalu.

Meski demikian, ia langsung menghapus kicauannya setelah mengetahui berita pengeroyokan Ratna Sarumpaet hoaks alias tidak benar.

Rocky menolak jika disebut sebagai penyebar kabar hoaks.

Ketika Bu Ratna mengatakan itu bohong maka saya delete (unggahan). Prosedurnya kan begitu, kemudian saya dibuli," kata dia.

Pengamat Politik Rocky Gerung mengaku menerima foto wajah lebam dari tersangka kasus penyebaran berita hoaks Ratna Sarumpaet.

"Ya, menerima foto, tetapi menerima itu jelas dari WA (WhatsApp) Ibu Ratna Sarumpaet," ujar Rocky usai diperiksa sebagai saksi, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Rocky baru menyadari Ratna mengirimkan foto tersebut saat ia tiba di Indonesia pada 1 Oktober 2018.

Rocky Gerung mengaku tengah berada di Rusia saat kasus dugaan pengeroyokan Ratna bergulir.

"Artinya (foto muka lebam Ratna) dikirimkan sebelumnya (sebelum 1 Oktober 2018). Saya enggak buka WA karena saya tukar (kartu) SIM Rusia buat menghemat pulsa," tuturnya.